UPDATE Ofslútdyk 8 sm fersakke by wurk oan daamwanden: wei ôfsluten foar alle ferkear

De Ofslútdyk is tongersdeitejûn fan 20.00 oere ôf yn beide rjochtingen ôfsluten foar alle ferkear yn ferbân mei in needreparaasje. By it yntriljen fan daamwanden foar de oanlis fan in gemaal by Den Oever is de rydbaan oan de Iselmarkant fersakke, neffens Rykswettersteat. De fersakking is 8 sintimeter, hat in wurdfierder bekend makke.