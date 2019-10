Shorttrackers traine mei in raket op 'e rêch

"If I'll tell you, I have to kill you", laket Jeroen Otter. Nee, it geheim fan 'e smid wol hy net fertelle. Hoe't se dit apparaat makke ha en wêrom't se it brûke wolle.

"Het is het idee om vooral de jongere shorttrackers, de jongens die wat lichter zijn, een beeld te geven van de sterke sprinters. Bij de start gebruiken we een bladblazer en met die propeller vliegen ze sneller door de bochten. Zodoende leren ze beter om te gaan met snelheid op het ijs."

Ekstra snelheid

Neffens Otter pakke se in pear prosinten ekstra snelheid. "Ze gaan zo'n twee tot drie tienden sneller per seconde. Het is een aardige noviteit."