Underhâldsmanlju toer Belvédère: hiele dei mei swiere apparaten treppen op en del

Danny tho Bokholt is drok dwaande mei syn wurk. Tegearre mei in kollega makket er de toer hielendal skjin. "Wy binne de graffity op it beton oan it fuortheljen, dat der nei alle gedachten troch omhingjende jongerein op spuite is. Dat helje wy der mei in sânstrieler safolle mooglik ôf. It beton moat fansels net stikken," seit Danny wylst er in peal skjinmakket. "Dus dat moat wol efkes."

Danny en syn kollega rinne de hiele dei de treppen fan de toer op en del. "Ja, it is wol in aardige training," laket er. "Wy moat ek elke kear de apparatuer meinimme, mar dat is gelokkich wol in kompakt dinkje," seit er wylst er nei in sânstrieler wiist.