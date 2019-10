Cambuur kin koprinner wurde by winst op MVV

Trainer Henk de Jong hat in romme kar kwa spilers. Hy kiest derfoar om Robin Maulin, dy't werom komt fan in skorsing, net op te nimmen yn de basis. Syn ferfanger, Stanley Akoi, hat it goed dien en dus feroaret De Jong neat. "Ik haw der oer praat mei Maulun", sa sei De Jong. "Hy begrypt hiel goed dat ik no net wikselje kin. De ploech hat it goed dien en der binne romme oerwinningen boekt."

De Jong: "Gjin titelfavoryt"

Henk de Jong wol Cambuur net útroppe ta titelfavoryt. "Wy binne in begjinnend ploechje. Mar it is in goed team mei goeie karakters. Der sit in protte 'schwûng' yn en dat fielt goed".

MVV stiet op it foarlêste plak yn de kompetysje, mar dat makket de wedstriidynstelling foar Cambuur net oars, sa sei De Jong. "Ik hoopje dat wy wer fanatyk spylje sille. Us eigen spul spylje en de tsjinstanner fêst sette. MVV hat it op dit stuit wat dreger, mar it is in moaie klup mei in protte supporters."