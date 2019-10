Grinsdoarpen yn Waadhoeke wolle net by gemeente Ljouwert hearre

De doarpen Blessum, Boksum, Deinum, Marsum en Ritsumasyl wolle by de gemeente Waadhoeke bliuwe. By in eventuele grinskorreksje soene de fiif doarpen by de gemeente Ljouwert komme, mar dêr sit een mearderheid fan de ynwenners net op te wachtsjen, sa docht bliken út in poll fan de wurkgroep grinskorreksje fan de doarpen.