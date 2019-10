Waadferiening ferbjustere oer swarte doaze MSC Zoe: "Onderzoek belemmerd"

Reder MSC lit oerlis mei de Waadferiening oant no ta ôfwitte. In brief fan in moanne lyn is noch hieltyd net beäntwurde. Der is no in herinnering stjoerd. "Ze presenteren zich als een bedrijf dat goed wil omgaan met het milieu. Waarom gaan ze dan niet met ons om tafel?"

It wichtichste is neffens Kuipers dat der lessen leard wurde út de kontenerramp. "We willen nooit meer dat de Waddenzee zo'n afvalput wordt. We willen dat er lessen worden geleerd na zo'n groot incident, maar dat kan nu nog niet."

Undersyk

De MSC Zoe fart ûnder Panameeske flagge. Dêrom liedt Panama it ûndersyk nei de oarsaak fan de ramp en de situaasje oan board. Neffens de ûndersyksried binne de resultaten fan it ûndersyk takom jier maiitiid bekend.