Fans fan Metallica belibje jubileumkonsert yn Fryske bioskopen

Metallica live yn Drachten. Dat klinkt as in mearke, mar wie woansdei dochs in bytsje wier. Sa'n hûndert Metallica-fans sieten jûns yn De Bios om dêr in registraasje te sjen fan it livekonsert dat de Amerikaanske superband ôfrûne septimber yn San Francisco joech. Ek yn oare Fryske bioskopen, sa as yn Ljouwert en op It Hearrenfean, waard it konsert woansdeitejûn fertoand.