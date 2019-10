Riedslid Nynke Koopmans út Tytsjerk yn nije lanlike Stichting Stikstofclaim

Koopmans hat ôfrûne wike har lidmaatskip fan de VVD opsein as protest op it stikstofbeslút. Se koe har net mear fine yn de koers fan de VVD, om't de partij neffens har de boeren yn de útferkeap set. Hjirnei waard Koopmans troch in soad minsken benadere dy't dêr itselde oer tinke. Ald-fakgroepfoarsitter melkfeehâlderij by de LTO Jan Cees Vogelaar hat Koopmans frege om diel fan de stichting út te meitsjen.

It stichtingsbestjoer bestiet fierder út leden út oare dielen fan it lan: John Spithoven, Mieke Smits en Marcel Doeschot. Juristen en ûndersikers stypje de stichting, sa as Geesje Rotgers en Franca Damen (Kneppelhout Advocaten) en Jan Teun Fuller (Benthem en Gratama Advocaten).