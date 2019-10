Zembla: 'Black box' kontenerrampskip MSC Zoe stikken

It defekt kin in grutte behindering wêze foar it ûndersyk. Sjoernalist Bart Nijpels fan it ûndersyksprogramma Zembla seit dat sy ek net krekt witte wat der mis mei is. "We weten alleen maar dat de Duitse havendienst van Bremerhaven een defect heeft geconstateerd, uit een inspectierapport dat wij in handen kregen."

Defekt is tige opfallend

De black box hinget normaalwei oan de brêge fan in skip, oan it plafond. It is opfallend dat der in defekt is oan de Voyage Data Recorder. "Mensen uit de scheepvaart, bijvoorbeeld oud-kapiteins, die zijn allemaal zeer verbaasd. Sterker nog, we hebben niet één iemand gesproken die tegen ons gezegd heeft: goh, dat hebben wij ook al eens meegemaakt, is het alweer gebeurd? In tegendeel, iedereen zegt: zo'n Voyage Data Recorder, daar is nóóit iets mee mis, het slijt niet en gaat niet kapot."

Grut gat tusken ferlies en melding

Op de Voyage Data Recorder soe ôf te lêzen wêze wannear't de kapitein fan de MSC Zoe murken hat dat de konteners oerboard giene en wannear't er dat melden hat. "Dat laatste weten we: hij heeft het pas bij Borkum gemeld, terwijl we inmiddels weten dat hij al veel eerder heel veel containers verloren heeft, waarschijnlijk ter hoogte van Terschelling. Uren later zei de kapitein met zoveel woorden dat hij het vermoeden had dat hij er een stuk of dertig kwijt was. Dat waren er veel meer."