Yllegale bewenning en âlde himpkwekerij fûn by garaazjekontrôle Ljouwert

De kontrôle wie in saneamde bou- en bestimmingsplankontrôle. Der binne yn totaal 90 garaazjeboken trochsocht, dat wie om't omwenners en oanlizzende bedriuwen klachten hiene by in saneamde wykskou. Op jûntiid soe der in soad aktiviteit wêze, dêrom wie al tocht dat der yllegaal wenne waard.

Tafersjochhâlders fan de gemeente hawwe net it rjocht om samar wenningen yn te gean, mar sy meie wol garaazjeboksen yn. It wie de earste kontrôle yn Ljouwert fan dit formaat. Plysje wie oanwêzich om foar de feiligens te soargjen.