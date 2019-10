Bûtenskoalske opfang Snits kin tenei terjochte op sportpark Schuttersveld

De earste bûtenskoalske opfang (BSO) dy't in sportprogramma yn Súdwest-Fryslân hat, kin fan takom wike ôf terjochte op sportpark Schuttersveld yn Snits. De saneamde sport-BSO is foar bern tusken de 4 en de 13 jier. It inisjatyf komt fan Stichting Eigen&Wijzer, dy't yn de gemeente trije opfangen hat yn Snits, Reahûs en Warkum.