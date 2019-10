Nij bestjoer foar COC Fryslân wol oandacht foar Roze Sneon

COC Fryslân hat sûnt moandei in folslein nij bestjoer krigen, ta foarsitter is Sabine Frieszo keazen. Der is in soad te dwaan foar de Fryske belangenorganisaasje foar homoseksuelen, lesbiennes, transgenders en alle oare groepen dy't ûnder de lhbti+ mienskip falle. Yn 2020 is de Roze Sneon nammentlik yn Ljouwert, wat COC Fryslân ekstra yn de oandacht bringe wol.