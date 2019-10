LIVE: IepenUP Live mei it grutte wetter- en klimaatdebat

Goed twatûzen boeren setten ferline wike tiisdei it lân op de kop om't se har troch de polityk oan de kant set fiele. Der is wat oan de hân: it klimaat feroaret, de seespegel giet omheech en we krije mear delslach, mar ek langere perioaden fan drûchte. De kwaliteit fan ús drinkwetter stiet ûnder druk en it is noch mar de fraach oft we genôch drinkwetter hâlde.