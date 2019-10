EK Dressuer mei Fryske hynders: grutte ambysjes yn Haskerhoarne

"De kwaliteit dy't der is, wolle wy bondelje," leit Veenstra fan de K&PP út. "Wy wolle de latte sa heech as mooglik lizze. It is in Europeesk kampioenskip, dat wie der net earder. In kampioenskip bestie allinne op Nederlânsk nivo. Wy hawwe no ek minsken út Dútslân, Frankryk, Noarwegen, Denemarken, Sweden, Italië. Ferline jier wie der sels in man út Ruslân dy't graach meidwaan woe, mar dat koste krekt wat tefolle. Mar it is wol ús stribjen."

'Organisaasje moat stean as in hûs'

Dat it in ynternasjonaal evenemint is, moat dus dúdlik nei foaren komme. "Ek wat de sjuery oanbelanget: net allinne Nederlanners, mar wy hawwe ek Belgyske en Dútske sjueryleden. Wolle jo dielnimmers lûke, dan moatte de organisaasje en de prizen stean as in hûs. En ik tink dat wy dat goed foar inoar hawwe."

In moai doel soe neffens foarsitter Veenstra de Olympyske Spelen wêze. "Hooplik giet dat ea kommen."

De grutte stoeterij yn Haskerhoarne is om 2015 hinne boud. Is is neffens Sjoerd Veenstra in prachtlokaasje foar it EK. Inkeld it waar spilet noch wat parten. "It waar sit net mei, troch dy omstannichheid is it EK in bytsje oprekt," seit Veenstra. Sa is it makliker om te parkearen en yn- en út te rinnen mei de hynders.

Snein publyksdei

Veenstra: "Ynstee fan freed, sette wy al op woansdei útein. Wy hawwe earst de 4, 5, 6 en 7-jierrige hynders, ek om te stimulearjen om fan ûnderen ôf oanwaaks te krijen. En sneon en snein is de crème de la crème, dan is de echte top der. Sneintemiddei is de kuer op muzyk mei de finaleproef, dat is foar it publyk it moaiste om te sjen."