Kontraktferlinging foar Maulun en Sambissa fan SC Cambuur

Neffens technysk manager Foeke Booy is it ferlingjen fan de kontrakten in sinjaal dat ambysje en betrouwen toant.

Booy: "We willen ergens naar toe met zijn allen en je ziet dat dit ook aantrekkingskracht heeft op spelers. Beide mannen hebben het enorm naar hun zin bij de club en de rek is er nog lang niet uit. Als club, als team en op individueel niveau willen we stappen blijven zetten en daar passen deze contractverlengingen perfect bij."