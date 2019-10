Grutte aksje om Fryske wetters skjin te meitsjen

Op alle plakken wurdt in grutte kontener pleatst om it ôffal yn te sammeljen.

De dei wurdt organisearre troch de Fryske Miljeu Federaasje. Ek it wetterskip en de gemeenten dogge mei. De provinsjale iepening is fan 't jier yn Harns. Bestjoerders fan de gemeente en it wetterskip sille dêr it startsein jaan.