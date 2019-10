Gemeenten wurde ferantwurdlik foar ynboargering fan nijkommers

"Ik sprak de taal niet"

De 31-jierrige Amina Shekhmus flechte 2,5 jier lyn mei har húshâlding út Syrië dat troch in boargeroarloch ferskuord is. Se moast bot wenne oan Nederlân. "Ik vond het moeilijk om met mensen contact te maken. Ik sprak de taal niet. Ook in het ziekenhuis wist ik niet wat ik moest zeggen. Toen ik met mijn oudste zoon die een bril draagt, naar de huisarts ging, kon ik niet uitleggen wat het probleem was."

Yntusken sprekt se aardich Nederlânsk en wit se har goed te rêden. Se sjocht mei har man en trije bern fan wa't de jongste yn Nederlân berne is, in takomst yn ús lân. Se wol graach oan de slach. "In Syrië heb ik op de universiteit gezeten. Daarna heb ik lesgegeven op een basisschool. Dat wil ik hier graag weer oppakken. Ik wil graag iets doen voor het land waar ik woon."