Utsjochtoer Oranjewâld wiken ticht foar opknapbeurt

Yn Tjaarda's Bosk yn Oranjewâld is úteinset mei it opknappen fan De Belvédère. Under oare de betonkonstruksje moat renovearre wurde. De 30 meter hege útsjochtoer is hast 100 jier lyn boud op 'de berch fan Brongergea' en is oanwiisd as ryksmonumint. Fan de toer ôf is der in moai útsjoch oer de bosk. It inisjatyf foar de opknapbeurt is nommen troch stichting Belvédèretoren Oranjewoud. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hat der subsydzje foar jûn.