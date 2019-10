Sizzen is neat, dwaan is in ding: Friezen socht foar útdrukking-ûndersyk

Ryksuniversiteit Grins siket noch 950 Friezen dy't as respondinten meidwaan wolle yn in ûndersyk nei útdrukkingen. It giet om it publyksûndersyk 'Maak dat de kat wijs,' dat it gebrûk fan útdrukkingen yn Nederlân yn kaart bringe wol. Dêrby giet it ek om ferskillen tusken regio's en leeftiden.