Plysje ûndersiket wenningsjitterij Ljouwert: "Het is een ernstige zaak"

De plysje nimt de saak serieus. "Er is geschoten op een woning, er zit een gat in een raam, we hebben een patroonhuls veiliggesteld", fertelt Ernest Zinsmeyer, wurdfierder fan de plysje. "Het is een ernstige zaak, zeker als er mensen in de kamer zijn, gelukkig is die persoon ongedeerd. We zetten flink in op deze zaak en zijn op zoek naar meer informatie."

"We hebben gesproken met de mensen van de betreffende woning en zijn nog op zoek naar anderen die informatie hebben. Misschien hebben ze vooraf of achteraf wat gezien of gehoord. Dus heb je iemand zien lopen of iets dergelijks, geef ons dat door." De plysje die woansdeitemoarn buertûndersyk.