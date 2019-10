Swimfun en Mûnewetter swimbaden fan it jier

De lêste twa jier hat Swimfun de kwaliteit en gastfrijheid ferbettere. Dit jier die it foar de earste kear mei de ferkiezing foar swimbad fan it jier mei. It team sjocht de priis as in beleanning en oanmoediging om sa troch te gean. Yn maaie dit jier hie it subtropysk swimparadys de tsienmiljoenste besiker.

Mûnewetter

Swimbad Mûnewetter yn Wytmarsum krige út tsientallen dielnimmers de priis foar bêste bûtenswimbad. It bad ferwolkomme yn harren swimseizoen goed 60.000 besikers.