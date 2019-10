Bysûndere tinkstien werom yn de slûs fan Esumasyl

De slûs by Esumasyl waard yn de twadde helte fan de santjinde iuw boud, mei as funksje it ôffieren fan wetter út Fryslân nei de Lauwerssee. By de bou waard yn de slûs in tinkstien ynmetsele. Dêrop stiene ek de nammen fan de minsken dy't belutsen wiene by de bou fan de slûs.

Gjin plak mear

Mar by de bou fan it gemaal Dongerdielen yn 1930 wie der gjin plak mear foar de tinkstien op de slûs. De stien ferhuze earst nei de kelder fan it nije gemaal, mar gie dêrnei oer nei it depot fan it Fries Museum. Ek in útstapke nei it Zuiderzeemuseum makke diel út fan de reis fan de tinkstien.

Nei ferrin fan tiid kaam de stien werom nei Esumasyl, mar dêr stie dy de ôfrûne jierren mar wat tsjin 'e muorre. Op fersyk fan de histoaryske feriening Noardeast-Fryslân waard de tinkstien restaurearre. Dat barde by in stienhouwerij yn Bûtenpost. No't de iuwenâlde stien wer opkreaze is, waard dy werompleatst yn it talúd fan de slûs yn Esumasyl.

Werom yn de slûs

Woansdeitemiddei wurdt de stien offisjeel 'oerdroegen' oan de Stichting Waterschapserfgoed. Dy wol de skiednis fan it wetterbehear yn ús provinsje ek yn de takomst sichtber hâlde.