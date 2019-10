Aksjeboeren ha gjin fertrouwen yn RIVM: "Se dogge stikem oer de mjitmetoade"

De boeren wolle nije wike woansdei foar de twadde kear yn koarte tiid in grutte demonstraasje hâlde, omdat se it net iens binne mei de ynkrimping fan de sektor. Se wolle ek nei it Binnenhof yn Den Haach. It kin wêze dat de aksje langer as in dei duorret, seit Van Keimpema.

Dat der in nije aksje komme soe, wie al langer dúdlik, mar oant no ta hiene de boeren de lokaasje fan de demonstraasje geheim holden.

It RIVM is it earste doel fan de aksje. Boeren binne it net iens mei de manier wêrop't dat ynstitút bepaalt hoefolle stikstof oft der útstjitten wurdt. De aksjefierders fertrouwe it RIVM net, seit Van Keimpema. "Dat ynstitút docht stikem oer de mjitmetoade. Utkomsten wike ôf fan oare berekkeningen."

"Guon berekkeningen binne no iepenbier makke, mar dy geane oer hiele oare saken. We bliuwe by it RIVM oant we swart op wyt krije dat se mei de stikstofmjittingen nei bûten komme." It is net dúdlik hoe lang oft dat duorje sil.

It twadde doel fan de aksje is it Binnenhof yn Den Haach. Dêr soene de boeren bliuwe wolle, oant alle easken ynwillige binne.

Se binne it der net mei iens dat de sektor ynkrimpe moat, om de stikstofproblemen op te lossen. Neffens Van Keimpema binne sokke maatregels te betiid, salang't net ûnôfhinklik fêststiet wa't dêr de grutte feroarsakers fan binne.