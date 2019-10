Turnsters mei sussen Wever einigje as lêste op WK yn Stuttgart

Op it WK turnjen yn Stuttgart binne de froulju út Nederlân as achtste en as lêste einige yn de teamfinale. It wie de fiif turnsters sneon slagge om harren as sechde te pleatsen foar de finale, mar tiisdei gie it folle minder goed. De froulju, mei de sussen Sanne en Lieke Wevers, diene it sels minder as by harren kwalifikaasje.