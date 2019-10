It Hearrenfean krijt in echt diskgolf-fjild: wat is it foar sport?

It begûn yn 2017 mei in telefoantsje foar wethâlder Jelle Zoetendal fan gemeente Hearrenfean. It einige yn it realisearje fan it earste diskgolf-fjild fan Fryslân. In nije sport krijt folop de romte op frij stik grûn neist de A32 oan de Weinmakker. De inisjatyfnimmer foar it nije thúshonk fan de diskgolfers binne der tige wiis mei, ek mei it each op it WK Ultimate Frisbee yn 2020 Ljouwert.