Huitema: "Timmermans moat goed om it draachflak tinke"

Europarlemintariër Jan Huitema (VVD) út Makkingea fynt dat Frans Timmermans him as Eurokommissaris fan miljeu foaral net 'te dogmatysk' opstelle moat. Huitema: "Ik bin ek foar in ambisjeus miljeubelied, mar om dêr in sukses fan te meitsjen moatte je ek it bedriuwslibben en de boeren meinimme. Ik sil Timmermans dêrom freegje hoe't er dat dwaan wol."