Krityk op stikstof-mjitmetoade fan it RIVM: noch in soad ûndúdlik

Fan de lânbou út is der grutte krityk op de wize werop't berekkene wurdt hokker effekt de stikstofútstjit fan lânboubedriuwen op natûrgebieten hat. Foarsitter fan de Dutch Dairymen Board Sieta van Keimpema en mei har in soad boeren trune der om dy reden op oan om mei bettere mjittingen te kommen. Want it kin dochs net sa wêze dat der aanst feehâlderijen ophâlde moatte om't se net goed wêze soene foar de natuer, en dat letter bliken docht dat it hielendal net sa skealik wie, mient Keimpema.