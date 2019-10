MCL hie yn 2018 al maatregels naam om finansjele situaasje te ferbetterjen

Wachtlisten fuortwurkje yn 2019

Is it skealik foar it sikehûs dat it no sa negatyf yn it nijs komt? Nee, seit Vink. Hy is krekt bliid mei de foarútgong dy't se no meitsje. Se wolle it jier 2019 brûke om de wachtlisten fuort te wurkjen en om effisjinter en doelmjittiger te wurkjen. Doel is mei deselde middels en minsken de wachtlisten fuort te wurkjen, dus mear pasjinten rapper te helpen as se yn it ferline diene.

Miskien pakt it minne nijs úteinlik ek wol goed út, seit Vink. "We hebben het in 2018 gewoon niet goed gedaan. Eigenlijk is het voor onze patiënten en onze regio misschien wel goed geweest omdat we een goed herstelplan hebben gemaakt. "