Auto's kinne it lêste part fan 2019 net troch Terherne: lange omliedingen

Yn it lêste part fan 2019 kinne auto's in skoft net troch Terherne hinne ride. It sintrum fan it nauwe doarpke wurdt op 'e nij ynrjochte troch gemeente De Fryske Marren. De bysûndere lizzing fan it doarp tusken de Snitser Mar en ferskate puollen, makket dat der in lange omlieding komt oer de A7 en de A32. Wannear't de wurksumheden úteinsette, is noch net bekend. Wol jout de gemeente oan dat der yn fazen wurke wurdt, sa't bewenners óf út it noarden óf út it suden noch by harren huzen komme kinne.