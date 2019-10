Akademy makket tsjerklike gegevens fan eartiids beskikber foar no

Roemeling wie nijsgjirrich nei de geastlike skiednis yn ús provinsje en sammele in hiel soad gegevens dêroer. Fan nije wike ôf kin elkenien online data opsykje oer patroanhilligen en geastliken fan foar it jier 1600.

Skiednis

Foar elts doarp of stêd kinne minsken de hilligen ôflêze, folge troch bysûnderheden oer de stichtings- en bouskiednis fan de tsjerke. Ek oare ynformaasje oer de pastoars en oare saken dy't by it tsjerklike libben fan eartiids hearden, kinne allegearre online weromfûn wurde.