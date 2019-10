Minister Dekker wol opheldering oer ynsidinten Boschoord

De Telegraaf skreau moandei dat ynsidinten lykas agresje, bedrigings en smokkel bewust lyts hâlden wurde. Soksoarte saken soene tsientallen kearen yn it jier yn in legere kategory pleatst wurde, om sanksjes foar te kommen. De Telegraaf berjochte dêroer op basis fan petearen mei fjouwer meiwurkers en in âld-liedingjaande.

Yn Boschoord wurde minsken mei in ferstanlike beheining opfongen en ekminsken dy't tbs krigen hawwe. As der ynsidinten binne, moat dat trochjûn wurde oan it ministearje. En dat bart neffens meiwurkers net altyd, seit de Telegraaf. De Ried fan Bestjoer bestriidt dat.

'Regels wurde folge'

De Ried van Bestjoer fan soarchorganisaasje Trajectum is ûntsteld oer it byld dat sketst wurdt oer de lokaasje Boschoord by Boyl. Se sizze dat de regels oer it melden fan ynsidinten gewoan folge wurde. It ministearje fan justysje wol opheldering fan Trajectum oer wat der spilet.

In pear wiken lyn luts it personiel fan Boschoord oan de belle, omdat de wurkdruk hiel heech is en omdat se har net feilich fiele.