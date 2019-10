De graafmasine wie dwaande yn in drûge sleat, omdat dêr in ôffierbuis oanlein wurde moat. De brânwacht fan Oerterp waard oproppen foar it gaslek. Dy hat de liedingen foarearst tichtmakke mei jiske-amerpûden en tape. Liander sil de liedingen fierder reparearje.