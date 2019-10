De skea oan de toer fan it Boalserter stêdhûs liket grutter as earst tocht

It lêste stik fan de toer is tiisdeitemoarn fan it gebou takele. No kin no pas echt besjoen wurde wat de bûnte kjifkrobbe krekt oanrjochte hat. De trije toerdielen wurde tiisdei nei Snits brocht om dêr fierder ûndersocht en restaurearre te wurden.

Wat no al dúdlik is, is dat ek oan de binnenkant fan it gebou houtwurk oantaast is. It giet dan om it rasterwurk dat ûnder de toer siet.