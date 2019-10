Deputearre oer CBS-rapport: gjin groei wentebou, mar der lizze oare kânsen

Skjinne loft

De skjinne loft yn Fryslân jout ek in protte kânsen. Minsken dy't dêr ferlet fan hawwe of foar wa't it needsaaklik is, sille gauwer nei Fryslân ferhúzje. Fryslân kin boppedat as 'oerrinner' yn byld komme foar de grutte druk op de merk fan djoere huzen yn Grins. Dêr lizze ek kânsen, seit Kramer.

Oare wenfoarmen

Yn de takomst binne oare wenfoarmen mooglik. Sa kin tocht wurde oan in oare ynfolling fan it feangreidegebiet as it dêr mei de lânbou minder wurdt. As foarbyld neamt Kramer tydlike houten húskes mei in licht rekreative bestimming.