Speeddatedag foar soarch Noard-Nederlân

By Fokus Wonen bygelyks binne se driuwend op syk nei persoaniel. Minsken dy't gjin oplieding yn de soarch hawwe, binne ek wolkom. "Fokus Wonen kan net als al die andere zorgorganisaties goed mensen gebruiken," seit wurdfierder Marcel Bellinga. "Dat kunnen ook mensen zijn die een overstap willen maken in hun carrière. Zij kunnen gebruik maken van een interne opleiding."

De speeddate-dei wurdt koördinearre troch Zorgplein Noord. Sy regelje dat iepensteande fakatueres yn de soarch yn it noarden fan it lân ferfolle wurde. Sy sjogge dat der hieltyd mear driuwend ferlet is fan persoaniel. Wienen der yn 2014 in twatûzen fakatueres, no binne dat goed 2700.