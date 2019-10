MSC-karmerk stiet mooglik faai foar alle kustfiskers

Dat soe in ramp wêze foar de fiskers dy't harren wol oan it fermogen hâlde. Se fange minder as de fraudeurs, wat resultearret yn in legere besomming, en no soene se dan ek noch it sertifikaat en dêrmei de ôfsetmerk kwytreitsje.

It MSC jout allinnich in karmerk oan de hiele sektor, net oan yndividuele fiskers. Neffens Hidde van Kersen fan MSC is ûnderskied meitsje nei yndividuele fiskers yn de praktyk net mooglik. Fisk mei in sûnder label soe dan yn de hannel konstant apart fan inoar hâlden wurde moatte.