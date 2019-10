Natuerpaden en in oare yngong: fernijingen foar it Woudagemaal

De kosten fan de fernijingen binne yn totaal 560.000 euro. It grutste part fan de oanpassingen moat yn oktober takom jier klear wêze, as it Woudagemaal hûndert jier bestiet. It gemaal bliuwt ûnder de ferbouwing wol gewoan iepen.

Ferbining mei sintrum

De stichting en Wetterskip Fryslân wolle mei de oanpassingen it Fryske ikoan fan it wetterbehear ek yn de takomst oantreklik hâlde foar belangstellenden. Om dat te berikken wurdt ûnder mear mei de gemeente ûndersocht oft it Woudagemaal, fia de Plattedijk, mei it sintrum fan De Lemmer ferbûn wurde kin.