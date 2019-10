Ried Eaststellingwerf jout grien ljocht foar Prikkedaam

Krekt om't it nea goed regele wie, wûnen omwenners kear op kear oanspande saken by de rjochter en de Ried fan Steat. De gemeente kaam dêrom no lang om let mei in nij bestimmingsplan wêryn't it, ûnder in rige betingsten, mooglik wurdt it Prikkedaam-circuit legaal te meitsjen en dus ek yn de takomst iepen te hâlden.

Grutte emoasjes

De emoasjes rinne al jierren heech op yn de diskusje tusken guon omwenners en de MSV (Motorsport Vereniging) Prikkedaam. Triest djiptepunt wiene koartlyn bedrigings mei de dea, oan it adres fan de famylje Van Rossem, wurdfierders fan de omwenners.

Alle politike partijen en ek wethâlder Marco Bos (CDA) namen mei klam ôfstân fan dizze bedrigings.