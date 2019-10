Fryske gemeenten yn Brussel: "It plattelân moat him hearre litte yn Europa"

Jonkman hat ûnderfining as lid fan it Komitee fan de Regio's, in advysorgaan fan de Europeeske Uny. Hy is wiis mei de groeiende belangstelling foar Europa: "Europa begint steeds meer te leven bij de Friese gemeenten. We moeten de lobby in Europa niet alleen overlaten aan de grote steden. Ook het geluid van het platteland moet in Brussel doorklinken."

Lobby foar de regio

De 'Europeeske wike fan regio's en stêden' yn Brussel is de lêste jierren útgroeid ta de grutste konferinsje foar regionale en lokale bestjoerders op de wrâld. Mear as 6.000 pleatslike en regionale politisy út alle 28 lidsteaten bivakkearje fjouwer dagen yn de Europeeske haadstêd, dêr't sy kieze kinne út mar leafst 600 gearkomsten mei tema's as 'In griener Europa', 'De rol fan de regio yn de takomst fan Europa' en 'Europa tichterby de boarger'.

Strategysk momint

Sa flak foar de start fan de nije Europeeske Kommisje fynt de 'wike fan de regio's' plak op in strategysk momint. Europa is oan de gong mei in nije begrutting foar de perioade 2020-2027. It plattelân moat dêrby goed op syn slach passe, want ferskate politike krêften wolle folle minder jild útjaan oan lânboubelied en regionaal belied.

EU-buordsje mist yn Nij Beets

Rob Jonkman is kritysk oer it pleit fan minister Wopke Hoekstra om it regionaal belied ôf te bouwen. "Zonder Europese steun hadden Opsterland en Smallingerland het Polderhoofdkanaal nooit kunnen betalen", fertelt Jonkman. Folle mear weardefolle projekten yn Fryslân wiene nea ta stân kaam sûnder de stipe út Europa. Ek oer it foarnimmen om it lânboubudzjet bot te ferleegjen is Jonkman kritysk. "Het gaat er om hoe je het geld inzet. Maar voor innovatie en het duurzamer maken van de landbouw is Europese steun essentieel."

By in besite oan it Polderhoofdkanaal by Nij Beets is nearne mear te sjen dat de Europeeske Uny dêr mear as fiif miljoen euro oan bydroegen hat. "Er heeft wel een bord gestaan, maar dat is inmiddels verdwenen. Dat is niet goed, want zo laat je de mensen niet zien wat Europa allemaal doet", seit de Europa-wethâlder.