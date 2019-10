FNP wol provinsjale ferkiezings yn alle provinsjes op oare datum

Neffens de Frysk Nasjonale Partij hat dat as gefolch dat dizze ferkiezings wer echt oer provinsjale tema's gean. Troch op dy wize de Earste Keamerferkiezings te feroarjen hoecht de grûnwet neffens de FNP net te feroarjen en feroaret de gearstalling fan de Senaat ek minder abrupt.

It kabinet komt mei in útstel om de sittingsduer fan senatoaren te ferlingjen nei seis jier en dan alle trije jierren de helte fan de Earste Keamer op 'e nij te kiezen. Neffens de FNP soe dat foarstel liede ta in grutte fermindering fan lytse partijen yn de Earste Keamer, omdat de kiesdrompel dan ferdûbelje sil.