Foarsitter motorcrossferiening Prikkedaam nimt ôfstân fan deadsbedrigingen

De feriening wol altyd mei-inoar yn petear bliuwe, seit Van der Molen. Dat der frustraasjes binne by guon minsken oer de tsjinstân fan it motorsportterrein is begryplik, mar moat net op dizze manier utere wurde, sa fynt Van der Molen. De feriening sil gjin ekskuses foar de yntimidaasjes oanbiede. Van der Molen: "We gaan niet excuses aanbieden voor iets waar wij als vereniging niet verantwoordelijk voor zijn."

Ekstra riedsgearkomste

De gemeente Eaststellingwerf moat nei jierren fan striid fan de Ried fan Steat foar 23 oktober dúdlikens jaan oan de crossers en de omkriten oer it motorsportterrein. De mearderheid yn de gemeenteried stipet it bestimmingsplan foar De Prikkedaam. Yn in ekstra riedsgearkomste wurdt dêr moandeitejûn oer praat. Omwenners hawwe neffens de gemeenteried rjocht op in oannimlik wenklimaat en der moat optreden wurde as de feriening MSV him net oan de regels hâldt.

Altyd tsjinstanners

Yn it út te fieren bestimmingsplan stean saken dêr't de feriening oan foldwaan moat, lykas it ferheegjen fan de lûdswâl. De feriening hat earder al ynsichtlik besocht te meitsjen wat de lûdspiken binne en wêr't se wei komme. Se wolle it bestimmingsplan goed útfiere. Mar Van der Molen tinkt wol dat, wat ek yn in plan stiet, altyd tsjinstanners binne. "Het is jammer dat er zoveel negatieve energie gestopt wordt in iets wat een mooie sport is", seit Van der Molen.