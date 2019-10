Wethâlder Dantumadiel: Foarearst gjin nij MFS yn Feanwâlden

Dochs wol it Kempenaar net oan dat in fuzje mei Noardeast-Fryslân de jildkrapte foarkommen hie. Trije jier lyn stimde ried fan Dantumadiel tsjin in weryndieling. Likegoed soenen jo ferwachtsje dat yn in gruttere gemeente de pine earliker ferdield wurdt, mar Kempenaar ûntkent dat. Hy wiist op it feit dat alle gemeenten op it stuit besunigings foar de kiezzen krije.