LTO fynt dat boeren noch efkes wachtsje moatte

Plattelân wurdt skjinfage

Sieta van Keimpema, boerinne en foarsitter fan de Dutch Dairymen Board, stiet folslein achter de nije aksje fan de boeren. Se hat gjin goed wurd oer foar de earste foarstellen fan minister Carola Schouten dy't ôfrûne freed nei bûten kamen. 'Se feie it plattelân mar even skjin, sûnder rekken te hâlden mei de gefolgen foar de boeren de banen dy't mei de lânbou te krijen hawwe.'

Hurde sifers

Keimpema trunet foaral oan op in ûnôfhinklik ûndersyk nei de útstjit fan de stikstof by boeren. De sifers fan it RIVM, it Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, dy't der no lizze fertrout se foar gjin sint. "Dy kinne neffens oare partijen wol 60 persint ôfwike fan de werklike sifers,"seit Van Keimpema. "Aansen romje we de boeren op en komme we der letter achter dat dat hielendal net nedich wie omdat it fan de guozzen of it ferkear kaam. Wat sizze we dan? Jammer?"