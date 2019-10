Kommissaris en deputearre yn petear mei aksjeboeren: "Wy bûgje net"

"Wy bûgje net"

It petear tusken de boeren en de deuputearre wie op de pleats fan boerinne Jitty Zijlstra. Se is ien fan de aksjefierders en al dwaande mei de aksje op 16 oktober. Oer dy aksje wol se net it measte sizze. It wurde publyksfreonlike aksjes, mar oer it plak seit se neat. Se giet derfan út dat in dûbel tal Fryske boeren oan de aksje op 16 oktober meidwaan sille. Dat soene der dan mear as 600 wêze.