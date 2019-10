Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wolle jongeren op gewicht krije

Makliker om sûner te libjen

Soachferlieners, skoallen, sportklups, it bedriuwslibben. Elkenien yn de saneamde JOGG-gemeenten set him yn foar in libben mei genôch beweging, mear wetter drinke en sûner ite. Neffens wethâlder Jonker wurdt it sa 'leuker' en makliker om sûner te libjen. De gemeenten wolle mei de jongerein yn petear gean om in sûnere kar te meitsjen.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel binne al trije jier offisjele JOGG-gemeenten. Se ferlingje dit mei nochris trije jier. Se hawwe bygelyks allebeide de kampanje 'Drink Water' útfierd. En der wurdt mear dronken, sa docht bliken út nije sifers fan de GGD-Fryslân. It iten fan griente en fruit sil takom jier mear omtinken krije fan de gemeenten.