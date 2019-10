Sportcast: "Langwar wurdt takom jier net lêste yn de SKS"

Hearrenfean kontrolearret, Cambuur fermakket

SC Hearrenfean en SC Cambuur wûnen dit wykein beide. By de ien gong dat lykwols wol wat makliker as by de oare. Hearrenfean hie aardich de kontrôle, mar Geert van Tuinen wie der net gerêst op: "Ik siet dochs net noflik oan it ein fan de wedstriid."

Cambuur wûn mei romme sifers. Neffens Andor Faber hat Henk de Jong it fantastysk op de rit. Arjen de Boer slút him dêrby oan: "As je Issa Kallon oan it fuotbaljen krije, dan binne je in toptrener."