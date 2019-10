Hearrenfeanfroulju tsjin 'Frysk' FC Twente is 'Wedstriid fan de Wike'

Alle trije de Friezinnen dy't by FC Twente spylje, binne harren karriêre begûn by Hearrenfean. It is foar harren dus weromkommen op it âlde nêst.

"It giet om Lysanne van der Wal, Sisca Folkertsma en Fenna Kalma", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Folkertsma is noch oan it opknappen fan in krúsbânblessuere, dus dy docht net mei. De eagen sille rjochte wêze op Kalma. Se sjit by Twente de iene nei de oare bal deryn, lykas se die by Hearrenfean. Boppedat sit se dit wykein foar it earst by de seleksje fan it Nederlânsk alvetal."