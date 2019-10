Hearrenfeanster bedriuw plantet beammen yn Yndia as kompensaasje

Om in bydrage te leverjen oan in better klimaat, docht Star Linen Horecatextiel fan It Hearrenfean mei oan in werbeboskprogramma yn Yndia. De CO2 dy't frijkomt by de produksje en it ferfier fan tekstyl nei hotels kin foar in grut diel kompensearre wurde troch aktyf nije beammen te plantsjen.