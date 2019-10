Fryslân makket frije fal yn Europeeske ranglist konkurrinsjeposysje

Sûnder universiteit en grutte stêden: lege skoare

Swakke punten fan de Fryske ekonomy binne neffens it ûndersyk ynnovaasje (in reade skoare), it oantal minsken mei in hegere oplieding en de regionale arbeidsmerk. Neffens Marc Lemaitre fan de Europeeske Uny dogge fral regio's sûnder grutte stêden en sûnder universiteit it net goed yn de Competitive Index.

Stêdlike regio's skoare heech

Yn it nije ûndersyk dogge haadstêden troch hiel Europa it goed. Fryslân is dêrtroch troch aardich wat stêdlike regio's yn oare Europeeske lannen ynhelle.

Neffens it ferlykjend ûndersyk is Stockholm op dit stuit de meast oantreklike regio om te wenjen en te wurkjen, Londen stiet op it twadde plak, de provinsje Utrecht is tredde.