Ruil tusken natuer- en lânbougrûn: twa natuergebieten oan elkoar ferbûn

In stik lânbougrûn lâns de Burgumer Mar en De Lits krijt de status fan natuer. Dat heart dan by it saneamde Natuurnetwerk Nederlân. Earder hjitte dat de Ekologyske Haadstruktuer.

As ruil wurde stikken lân by Burgum, Heidehuzen en Eastermar skrast as natuergrûn. Dat wurdt tenei lânbougrûn.